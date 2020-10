De politie zal de komende tijd in Alphen aan den Rijn extra controleren op fietsverlichting omdat de donkere dagen weer voor de deur staan.

Buitengewone opsporingsambtenaren en politieagenten voeren in het winterseizoen de gerichte controles uit. De boete voor fietsen zonder licht bedraagt 55 euro.

Om ervoor te zorgen dat alle fietsers goed werkende verlichting op de fiets hebben, organiseren de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de gemeenten in de regio Holland Rijnland, in samenwerking met tientallen rijwielhandelaren, jaarlijks de fietsverlichtingsactie.

De actie vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 oktober. Fietsers kunnen de verlichting laten controleren, en zo nodig laten repareren. Als reparatie nodig is, hoeft alleen voor het materiaal betaald te worden en dus niet voor het arbeidsloon.

Er zal dit jaar geen stand van de Fietsersbond staan in het centrum van Alphen aan den Rijn vanwege het coronavirus. De actie bij de rijwielhandelaren kan wel gewoon doorgang vinden. "Want ook in deze coronatijd kun je nog prima fietsen", zo stelt de Fietsersbond. "Het is van belang dat je dat veilig kunt doen. Met je licht aan kun je eerder gezien worden door het andere verkeer, en kunnen ongelukken worden voorkomen."