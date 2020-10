De automobilist die vrijdagavond een eenzijdige botsing veroorzaakte op de Kalkhovenweg in Alphen aan de Rijn, blies drie keer de maximale toegestane hoeveelheid alcohol. Dat laat de politie dinsdag weten.

De man blies 615 microgram per liter terwijl 220 microgram per liter het maximum is. Volgens de politie is de kans groot dat het drankgebruik van de bestuurder de oorzaak van het ongeval is geweest.

Het voertuig van de man sloeg vrijdagavond na een botsing over de kop op de Kalkhovenweg. Een omstander wist de bestuurder uit het voertuig te halen. De man raakte niet gewond.

Het voertuig heeft veel schade. Glas en onderdelen van de auto lagen verspreid over de weg. De weg tussen de IJzerweg en de Poortwachter was tijdelijk afgesloten.

Het rijbewijs van de bestuurder is in beslag genomen door de politie.