De jaarlijkse schoonmaakactie in Park Zegersloot in Alphen aan den Rijn, die 10 oktober zou plaatsvinden, gaat niet door. Dat heeft de Vereniging Vrienden Park Zegersloot besloten in overleg met de gemeente in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

Elk jaar wordt de schoonmaakactie beter bezocht. Even zag het ernaar uit dat de schoonmaakactie gewoon door kon gaan. Voor de actie was een lijst met regels en tips samengesteld in verband met de extra maatregelen.

In overleg met de gemeente heeft de Vereniging Vrienden Park Zegersloot uiteindelijk toch moeten besluiten om de schoonmaakactie af te lasten. Aanleiding hiervoor zijn de aangescherpte maatregelen die begin deze week bekend werden gemaakt.