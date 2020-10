De traditionele intocht van Sinterklaas in het centrum van Alphen aan den Rijn gaat definitief niet door vanwege de coronamaatregelen. Dat bevestigt Stichting Vakantiespel na uitspraken van burgemeester Spies.

Voorzitter van Sint, onderdeel van Stichting Vakantiespel, Robbert Zantingh baalt er enorm van. Wel worden er alternatieven bedacht om de Sinterklaasperiode op een feestelijke manier van start te laten gaan.

Naast plannen om Sinterklaas in digitale vorm in Alphen binnen te halen, worden er in samenwerking met winkeliersvereniging VOC en de Fantasie Compagnie twee Sint- en Pietenhuizen ingericht in het Alphense centrum. Kinderen en volwassenen kunnen daar Sinterklaas en de Pieten ontmoeten en andere Sint-gerelateerde activiteiten ondernemen.

Ook zijn er zogeheten flitsbezoeken waarbij twee Pieten tot aan de voordeur komen om contact te maken met kinderen en hun ouders.