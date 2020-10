De inschrijving voor het jaarlijkse wegatletiekevenement de 20 van Alphen is uitgesteld vanwege de onzekerheid als gevolg van het coronavirus. Het evenement zou plaatsvinden op zondag 7 maart 2021.

De organisatie en de gemeente Alphen aan den Rijn zijn druk in overleg over hoe de 20 van Alphen in maart 2021 door kan gaan.

Welke aanpassingen er gedaan moeten worden en in welke vorm dit gebeurt, is nog onduidelijk. De organisatie wacht daarom met de inschrijvingen tot zij hier meer duidelijkheid over kan geven.