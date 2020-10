Koningin Máxima is woensdag op digitaal werkbezoek bij de gemeente Alphen aan den Rijn gekomen. Er werd gesproken over de aanpak van de schuldenproblematiek in de stad.

In drie digitale groepsgesprekken spraken koningin Máxima en staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met medewerkers van de gemeente. Het doel van de gesprekken was om inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop mensen met problematische schulden worden geholpen.

Máxima was eerder al aanwezig bij de oprichting van Stichting SchuldenlabNL, de lancering van Schuldenlab Almelo, de Nederlandse schuldhulproute in 's-Hertogenbosch en de werkconferentie van SchuldenlabNL in Utrecht.

In navolging van de gemeenten Almelo, Den Haag en 's Hertogenbosch wordt er in de gemeente Alphen aan den Rijn nu ook een lokaal Schuldenlab opgericht. De koningin en de staatssecretaris spraken met betrokkenen over de opzet van het lokale Schuldenlab en de ondersteuning hierbij door SchuldenlabNL.

Het laatste videogesprek stond in het teken van een aantal mensen die te maken hebben met hoge schulden. Ze vertelden over de oorzaak van de schulden, de impact hiervan op hun leven, en hoe ze samen met de gemeente en andere betrokkenen proberen om uit deze situaties te komen.