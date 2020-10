In Alphen aan den Rijn wordt tot eind oktober onderzoek uitgevoerd om te kijken of de bodem geschikt is om aardwarmte uit te winnen. Inwoners kunnen daardoor in deze periode een doffe plof horen of een lichte trilling ervaren.

De onderzoekslijn van Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) begint in Zaanstad en komt in Alphen aan den Rijn aan de noordoostkant binnen. De onderzoekslijn stopt in het sierteeltgebied in Boskoop.

De aardwarmte kan worden gewonnen door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en het warmtereservoir dat diep in de aarde ligt. Deze warmte is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas en kan worden ingezet als vervanger van energie uit fossiele brandstoffen.

Bewoners en bedrijven in een straal van driehonderd meter van het onderzoek ontvangen een brief met informatie over de start van het onderzoek en wat dat voor hen betekent.