De IJzerweg in Alphen aan den Rijn was vanmiddag afgesloten, omdat er een onbekend voorwerp was gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laat nu weten dat het om een granaat ging.

Het voorwerp zou door kinderen gevonden zijn in de sloot bij de IJzerweg. Team Explosieven Verkenning van de politie onderzocht de zaak en haalde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie erbij.

De granaat is rond half vijf bij de Maatschapslaan tot ontploffing gebracht. Het zou gaan om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Van de ontploffing zelf was niks te zien.