Burgemeester Liesbeth Spies meldt dinsdag dat de terrasvergunningen in Alphen aan den Rijn de hele winter zullen gelden. In het kader van de coronamaatregelen, waardoor onder meer de horecaondernemers zwaar zijn getroffen, was het gebruik van terrassen in de zomer versoepeld.

De tijdelijke verruiming van de terrasvergunningen in de gemeente Alphen aan den Rijn ging op 1 juni in. Dit was in het kader van een noodverordening. De vergunningen voor een groter terras gelden nu tot 1 april volgend jaar.

De grotere terrassen zijn onder meer te vinden op het Rijnplein en in de Julianastraat. Daar zijn ook in het midden van de straat terrassen mogelijk. Ook op andere locaties in de gemeente is gebruikgemaakt van de mogelijkheid om ruimere terrassen aan te vragen.