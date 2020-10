Omdat het Alrijne Ziekenhuis extreme coronamaatregelen zoals eerder dit jaar wil voorkomen, worden er extra voorbereidingen getroffen voor de tweede golf van het coronavirus.

"Regionaal hebben we samen met andere ziekenhuizen goede afspraken gemaakt over het verdelen van coronapatiënten", meldt een woordvoerder van Alrijne. "Daarnaast hebben we gescheiden patiëntenstromen binnen het ziekenhuis. De zorg voor patiënten met en zonder (verdenking op) het coronavirus wordt strikt uit elkaar gehouden."

Daarnaast gelden er strikte protocollen voor de medewerkers van het ziekenhuis en worden er voorzorgsmaatregelen genomen tijdens bron- en contactonderzoek, bijvoorbeeld wanneer een medewerker of een afdeling genoemd is in een bron- en contactonderzoek.

Uit voorzorg dragen deze medewerkers tijdens het lopende onderzoek een mondneusmasker of andere beschermende middelen. Medewerkers met klachten of medewerkers die positief zijn getest op het coronavirus blijven thuis.

Patiënten en bezoekers worden gevraagd om extra maatregelen op te volgen zodat het voor iedereen veilig blijft.