De politie gaat vaker de verkeerssituatie controleren bij de Veldbloemweg in Alphen aan den Rijn.

Begin september kwamen er veel meldingen binnen over dat het eenrichtingsverkeer op de Veldbloemweg werd genegeerd, maar sindsdien lijkt er weinig veranderd. Ook na de aanrijding die daar maandag plaatsvond, hielden veel bestuurders zich niet aan de verkeersregels.

In totaal kregen vijf bestuurders direct een bekeuring, één bestuurder krijgt de bekeuring op een later moment via de post. Dit was voor de politie reden om actie te ondernemen. In het vervolg zullen agenten vaker gaan controleren op de verkeerssituatie bij de Veldbloemweg. Als de situatie niet veranderd, kan er alsnog besloten worden om de hele weg af te sluiten voor verkeer.

In augustus zijn werkzaamheden gestart om de rioleringen te vervangen en het asfalt opnieuw aan te brengen. Het riool en de verharding bij de Veldbloemweg was nodig aan vervanging toe, dit mede door verzakkingen en algehele slijtage.

Hierdoor is er momenteel sprake van een gewijzigde verkeerssituatie. Op de Veldbloemweg geldt vanwege de werkzaamheden tijdelijk eenrichtingsverkeer. De aangepaste situatie staat aangegeven met meerdere borden, al ruim 200 meter voor de afsluiting.