De gemeente Alphen aan den Rijn verwacht begin oktober uitsluitsel te kunnen geven over welke activiteiten van de sinterklaasintocht kunnen doorgaan.

"Het is nog niet duidelijk of en op welke manier de Sinterklaasintochten of -vieringen doorgang kunnen vinden dit jaar", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Met de comités die de activiteiten rondom het Sinterklaasfeest organiseren zijn wij in nauw overleg om de verschillende opties te bespreken. Ook is dit onderwerp van gesprek met de andere gemeenten in onze veiligheidsregio."

Met de organisatoren worden onder meer de mogelijkheden besproken voor alternatieve evenementen en waar in het kader van de noodverordening rekening mee moet worden gehouden bij de organisatie. "Zowel bij een eventuele intocht als bij alternatieve evenementen staat voorop dat corona- en andere veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van bezoekers."

Mocht de sinterklaasintocht doorgaan, al dan niet in aangepaste vorm, dan zal er in Alphen aan den Rijn dit jaar voor het eerst roetveegpieten worden toegevoegd aan de intocht. "We hebben gemerkt dat het maatschappelijk sentiment niet langer aansluit op ons aanbod, daarom kiezen we hiervoor", zo liet voorzitter Robbert Zantingh eerder weten. "De kern van het sinterklaasfeest blijft behouden. Het draait ten slotte vooral om gezelligheid, samenzijn en vrolijkheid. Daar hoort diversiteit bij."