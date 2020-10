In een woning van de Marsdiepflat in Alphen aan den Rijn is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. Tachtig bewoners zijn geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

De brandweer werd rond 4.05 uur opgeroepen voor de woningbrand op de derde etage van de flat. De brandweer schaalde ter plaatse op naar middelbrand en vervolgens naar grote brand.

Ook kwamen meerdere ambulances uit voorzorg ter plaatse. Uiteindelijk is één persoon vanwege het inhaleren van rook overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur was na enige tijd onder controle. De schade aan de woning is groot.

De politie begon direct met het ontruimen van de flat. De ongeveer tachtig bewoners die hun woning moesten verlaten zijn opgevangen in het naastgelegen Ashram College.

Omdat de brandweer vrijwel alle woningen wilde controleren op rook en koolmonoxide, moesten bewoners hun sleutels afgeven bij de politie en kon de brandweer vervolgens woning voor woning controleren.

De oorzaak van de brand is niet bekend.