Het gebruik van lachgas is voortaan verboden op een aantal extra locaties die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Alphen aan den Rijn.

Het besluit is al ingegaan op 23 juli, maar werd donderdagavond aangeboden aan de gemeenteraad. Burgemeester Liesbeth Spies had vorig jaar al aangekondigd dat een verbod op een aantal locaties gewenst is.

Op de lijst in de APV staan in Alphen-Stad verschillende parkeerplaatsen, onder meer de Paradijslaan en winkelcentrum Herenhof, het complete stationsgebied en de plek onder een aantal bruggen zoals de Albert Schweitzerbrug en de Julianabrug.

Ook het complete Zegerslootgebied inclusief de golfbaan, het Weteringpark en het Europapark worden verboden gebieden.

Naast de achttien plekken in Alphen-Stad zijn ook in de dorpen locaties aangewezen waar lachgas verboden is. In Boskoop, Zwammerdam, Aarlanderveen, Hazerswoude-Rijndijk en Benthuizen is slechts één parkeerplaats verboden gebied.