199 woningen in de Akkerwinde en de Boterbloemweg in Alphen aan den Rijn worden momenteel energiezuinig gemaakt. Woonforte laat weten dat het laatste grote gevelelement van de laatste woning is geplaatst.

Nu het laatste grote gevelelement is geplaatst, verdwijnt de enorme kraan die er wekenlang stond. Tegelijkertijd gaat het project ook de laatste fase in. "Bewoners kijken uit naar de rust. We zijn er nog niet helemaal, maar het gaat de goede kant op", aldus Woonforte.

De huurwoningen in de Akkerwinde en de Boterbloemweg krijgen vloer- en dakisolatie, volledig nieuwe geïsoleerde gevels met nieuwe kozijnen en triple glas en mechanische ventilatie met warmteterugwininstallatie.

Ook plaatst Woonforte gratis veertien zonnepanelen op de daken. Daarmee krijgen de bewoners een lagere energierekening.

De maatregelen geven een gezonder binnenklimaat en minder energiekosten, zo stelt de woningcorporatie. Na de renovatie hebben de woningen energielabel A++.