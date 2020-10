De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de afgelopen dagen meerdere meldingen binnen gekregen van leuzen in het Europapark. In het zwart zijn er teksten aangebracht als 'stop pedofilie', 'red kinderen' en 'stop kinderoffers'.

Op woensdag werden er drie leuzen aangetroffen in het Europapark. Later in de week werden er opnieuw drie leuzen geconstateerd in de omgeving van de Zeeheldenbuurt.

De verschillende leuzen werden aangebracht met stickers en graffiti. Inmiddels zijn er alleen nog restanten van de leuzen te zien op straat.

Eerder dit jaar werden er ook al leuzen aangebracht in het Europapark. Teksten als 'Rutte is een tiran', 'kom in verzet' en 'stop deze waanzin' waren toen op straat te lezen. De leuzen werden toen vrij snel verwijderd door de gemeente.

Handhaving Alphen aan den Rijn vraagt iedereen alert te zijn en direct 112 te bellen als ze iets verdachts zien.