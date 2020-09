Woonforte is deze week gestart met de werkzaamheden voor de bouw van eengezinswoningen in het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn.

De eerste hekken zijn om de woningen van fase één in het Rode Dorp geplaatst. De sloop van woningen begint in oktober.

De nieuwe eengezinswoningen die ervoor in de plaats komen zijn goed geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen en iedere woning krijgt een eigen bodemwarmtepomp. De woningen worden gemaakt in de fabriek en afgebouwd op het terrein.

De bouw van de 47 nieuwe huurwoningen start volgens de planning van ERA Contour begin 2021. Naar verwachting zijn de woningen van fase één eind 2021 al klaar.

De huurders uit fase één hebben hun keuze mogen doorgeven of zij willen terugkeren naar het Rode Dorp. Huurders uit fase twee en drie krijgen vanaf maandag 21 september de keuze om te verhuizen naar een woning in fase één. De overgebleven woningen worden aangeboden op Huren in Holland Rijnland.

Samenwerking

Op meerdere plekken wordt straks gewerkt in het Rode Dorp. De sloop- en nieuwbouw wordt uitgevoerd door Woonforte en ERA Contour, de herinrichting van de wijk door de gemeente en Heijmans.

Samen met de leden van klankbordgroep, architectenbureau Bloemen Architecten, aannemer ERA Contour en Woonforte zijn de wensen en ideeën over de wijk en de woningen uiteindelijk tot plannen gemaakt.

De bewoners van het Rode Dorp kunnen informatie over de werkzaamheden, afsluitingen van straten en actueel nieuws vinden op een website.