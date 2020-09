Het eerste ontwerp voor de nieuwbouw aan de Noorderkeerkring in Alphen aan den Rijn is naar buiten gebracht. Momenteel wonen er tijdelijk jongeren en spoedzoekers in het gebouw aan de Noorderkeerkring, maar over een paar jaar is het de bedoeling dat er 164 woningen komen.

Woonforte heeft Architekten Cie. uit Amsterdam uitgekozen om het gebouw aan de Noorderkeerkring te ontwerpen.

Verwacht wordt dat Woonforte in 2022 start met de sloop en dat er in 2024 gestart kan worden met de verhuur van de woningen.

Villex heeft het gebouw tijdelijk omgebouwd tot een wooncommunity, waar 126 jongeren en spoedzoekers terechtkunnen.

Wethouder Gerard van As en directeur bestuurder Woonforte Monique Brewster lieten eerder weten blij te zijn met deze tijdelijke oplossing. "Door de wooncrisis hebben spoedzoekers, zoals mensen in scheiding en jongeren, grote moeite om een woning te vinden. Leegstand zou echt zonde zijn."