Alphenaren eten woensdag traditiegetrouw massaal marketentsterkoeken op de dag van de Alphense Jaarmarkt, ondanks dat de traditionele jaarmarkt dit jaar niet doorgaat. De koeken zijn onlosmakelijk verbonden met deze dag.

De marketentster is een ronde koek van koekbodem met daarop amandelspijs, frambozenbessenmousse en een spritskoek. De koek werd in 1977 door bakker Koos de Graaf bedacht. Sinds die uitvinding is de koek uitgegroeid tot een echte jaarmarkttraditie.

Bijzonder aan de marketentster is dat de koek uitsluitend verkrijgbaar is in Alphen aan den Rijn. Het recept is namelijk in handen van slechts vier Alphense bakkers. De bakkers hebben allemaal hun eigen versie van de marketentsterkoek, waardoor de koek overal net iets anders is.

De naam van de koek komt van de marketentster. Dat was de persoon die toestemming had om aan soldaten bepaalde waren te verkopen langs de weg. Tijdens de Alphense Jaarmarkt gebeurt dat ook in het centrum, waardoor marketentsterkoek een toepasselijke naam is.