Een kleine groep heeft dinsdagavond in Alphen aan den Rijn een minigondelvaart met versierde bootjes over de Rijn georganiseerd. Sinds 2018 is er vanwege het kleine aantal deelnemers geen traditionele gondelvaart meer geweest.

De traditionele gondelvaart vond ieder jaar plaats op de vooravond van de Alphense Jaarmarkt in september. In november 2018 werd echter besloten het evenement niet meer te organiseren. Er waren in dat jaar slechts negentien deelnemers.

In september 2019 ging de gondelvaart dus niet door. Dit jaar besloot een klein gezelschap op eigen initiatief een minigondelvaart te organiseren. Bezoekers van terrassen langs de Rijn konden daarom dinsdagavond genieten van versierde en verlichte bootjes op het water.