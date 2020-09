De nieuwe vestiging van Ekoplaza in de Kerkstraat in Alphen aan den Rijn opent rond december dit jaar. Dat meldt Geert-Jan Smits, formulemanager van Ekoplaza. De biologische supermarkt komt op de begane grond van een nieuw woon- en winkelcomplex tegenover de H. Bonifacius kerk.

In mei 2019 werd bekend dat de supermarkt een filiaal zou openen in Alphen aan den Rijn. Na enkele vertragingen is nu bekend dat de winkel de deuren in december gaat openen.

"Na de sluiting van de Natuurwinkel in mei 2019 is er in Alphen nog steeds vraag naar een winkel met biologische producten", meldt Smits.