Het kermisterrein in het centrum van Alphen aan den Rijn sloot maandagavond eerder dan gebruikelijk. Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van "een mogelijke dreiging". Wat voor dreiging dat precies was, is nog onbekend.

De kermis in Alphen zou op maandag om 22.00 uur sluiten, maar vanwege een dreiging werd het terrein iets eerder gesloten.

Alle attracties gingen zo'n half uur eerder dan gepland dicht, terwijl bezoekers volgens ooggetuigen nog in de rij stonden. Diverse politiewagens waren ter plaatse om de situatie in de gaten te houden.

De politie wilde er verder niks over zeggen. Agenten hebben na de sluiting van de kermis nog toezicht gehouden bij het terrein en de nabije omgeving.