De kleedkamers voor dames bij voetbalvereniging Alphense Boys zijn zondag officieel geopend door wethouder Gert-Jan Schotanus.

In de afgelopen weken heeft Alphense Boys hard gewerkt aan de metamorfose met extra faciliteiten als een spiegel, extra stopcontacten en een vakkenrek bij de douches. Daarnaast zijn deze kleedkamers duidelijk herkenbaar gemaakt met muurschilderingen en stickers in Alphense Girls stijl.

"Hiermee laat de club ook zien dat er niet alleen aandacht is voor het voetbal zelf, maar ook het sociale aspect er omheen. Met deze kleedkamers zullen meiden zich thuis en welkom voelen", zei wethouder Schotanus tijdens zijn speech.

Eind juni hoorden de Alphense Girls dat ze door ING geselecteerd waren voor een driejarig sponsorcontract om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen binnen hun vereniging.

In het ingediende plan stonden de kleedkamers hoog op de wensenlijst. De club, die zelf al begonnen was met investeren in de eerste aanpassingen, zette vervolgens alles op alles om het totale concept al aan het begin van het nieuwe seizoen te verwezenlijken.

Naast de kleedkamers zijn er nog andere initiatieven gestart of gepland. De Alphense Girls commissie zegt: "We organiseren ook regelmatig sociale activiteiten voor de meiden die naast plezier en gezelligheid, ook bijdragen aan teambuilding. Ook investeren we in verdere ondersteuning van de trainers en leiders om zo kwalitatieve begeleiding te kunnen geven."