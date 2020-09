Tientallen skaters kwamen zaterdagmiddag bijeen in het Kenzy Skatepark in Kerk en Zanen voor de Kenzy Skate-inn. De skatewedstrijd werd georganiseerd voor en door de jeugd.

De wedstrijd vond plaats tussen 13.00 en 19.00 uur in het Kenzy Skatepark in het Europapark. Er werden verschillende trucs en tricks uitgevoerd in de disciplines BMX, step, skateboard en inline skaten. Ook was er een DJ aanwezig en werd er een barbecue georganiseerd.

De skatewedstrijd is een initiatief van de jeugd die vrijwel dagelijks in het skatepark te vinden is. Sandra, jongerenwerker bij Boost Alphen, heeft geholpen om het evenement te realiseren.

Ook Ricardo, die zelf vaak skate in het Kenzy Skatepark, heeft hierin een aandeel gehad. "We wilden de jeugd bij elkaar brengen en het Kenzypark in een positief daglicht stellen. Je ziet dat oudere en jongere generaties skaters hier samenkomen."