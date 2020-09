Er zijn vrijdag nieuwe welkomstborden geplaatst bij de drie ingangen van het Weteringpark in Alphen aan den Rijn. De borden geven naast informatie ook aanwijzingen met wat wel en wat niet is toegestaan in het park.

De instructies zijn aangegeven met pictogrammen. Er is daarnaast ook informatie te vinden over hulpdiensten en de aed.

Het initiatief voor het plaatsen van deze borden komt van de buurtbewoners van de Schepenbuurt en M. Klompéstraat. Zij hebben in overleg met de gemeente de borden geregeld.