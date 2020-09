Er rijden in de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda in verband met werkzaamheden.

Als alternatief kunnen reizigers gebruikmaken van de bussen die tussen Alphen aan den Rijn en Gouda worden ingezet. Reizigers in de richting van Den Haag Centraal kunnen omrijden via Leiden en reizigers naar Utrecht Centraal kunnen omrijden via Bodegraven.

Reizigers moeten als gevolg van de werkzaamheden rekening houden met vertraging die kan oplopen tot dertig minuten.