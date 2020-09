Een vrouw op een fiets is vrijdagmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de rotonde bij de Europalaan in Alphen aan den Rijn.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

De weg was vanwege het ongeval een bijna een uur gesloten.

De verkeerssituatie op de rotonde bij de Europalaan is in 2018 gewijzigd. Voorheen hadden automobilisten voorrang, maar in de huidige situatie hebben fietsers voorrang.