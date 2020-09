De Raadhuisstraat in Alphen aan den Rijn is toe aan een opknapbeurt en wordt opnieuw ingericht. De daadwerkelijke reconstructie start naar verwachting pas in 2021, maar de voorbereidende werkzaamheden vinden plaats vanaf half september.

Onder meer versleten bestrating, een riolering die aan vervanging toe is en de verlichting in de straat worden aangepakt. De voorbereidende werkzaamheden duren naar verwachting tot half oktober.

De aanwezige ondergrondse kabels en leidingen zullen in kaart worden gebracht, door proefsleuven te graven. Bureau Sweco gaat de werkzaamheden uitvoeren.

De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt. Zo worden er borden en afzettingen geplaatst en zullen de proefsleuven zoveel mogelijk begaanbaar zijn na werktijd. Daarbij worden de sleuven zodanig uitgegraven dat fietsers en wandelaars er langs kunnen. Winkels en restaurants blijven bereikbaar. Als bepaalde parkeervakken niet gebruikt mogen worden, zal dat aangegeven zijn.

Nieuwe inrichting van de straat in de planning

De renovatie biedt ook ruimte om opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. De straat moet na de reconstructie vergelijkbaar zijn met de Julianastraat en de Van Mandersloostraat.

Op 19 februari 2020 vond er een informatieavond plaats voor de bewoners en ondernemers van de Raadhuisstraat. Hieruit bleek dat meer groen in de straat een grote wens van de bewoners en ondernemers is.

Ook over de inzameling van afval waren opmerkingen, vooral vanuit ondernemers. Zij zien graag één of twee punten waar zij ondergronds hun afval kwijt kunnen. Het verkeer stond ook ter discussie, met in het bijzonder de scooters en brommers die nog regelmatig door de straat rijden en het verbod negeren.

Daarnaast zien bewoners en ondernemers een fietsenstalling of een aparte fietsstrook in de straat wel zitten.