Sjors Sportief en Sjors Creatief. Zo heten de twee mascottes die Alphen gaat inzetten om basisschoolleerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en cultuur.

Het sport- & cultuurstimuleringsproject geeft alle kinderen de kans om zich te oriënteren op sportieve en culturele activiteiten, zonder direct lid te hoeven worden. Basisschoolleerlingen mogen één (of meerdere) activiteiten uitkiezen en hiervan een introductieles volgen.

Verenigingen en aanbieders in Alphen kunnen zich promoten in het Sjorsboekje, waarop kinderen zich digitaal kunnen inschrijven. Het boekje wordt vlak voor de herfstvakantie in de gemeente verspreid. Ook individuen mogen hun activiteiten aanmelden. Neem contact op met: a.vanravenswaaij@alphenbeweegt.nl.

Alphen aan de Rijn is de 121e gemeente in Nederland die Sjors Sportief en Sjors Creatief inzet.