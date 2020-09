De brug over de Kromme Aar die in aanbouw is, is geschikt voor sloepen. De brug aan De Vest in het centrum van Alphen aan den Rijn is hoog genoeg voor boten.

De fundering en kademuren zijn inmiddels aangebracht. Verder ligt het dek van de brug al over het water en en zijn de trappen aan de noordzijde van de Kromme Aar geplaatst.

De Lage Zijde is in de laatste jaren gemoderniseerd. Het Thorbeckeplein is aangepast en er zijn nieuwe woningen gebouwd bij het Aarkadekwartier.

De brug is onderdeel van projectgebied Stadshart Lage Zijde. Door de aanleg van de brug kan De Vest worden rechtgetrokken, waardoor er meer ruimte wordt gecreëerd voor bijvoorbeeld de nieuwe bibliotheek met een parkeergarage.

De nieuwe brug krijgt geen officiële naam. Naar verwachting zal de brug half oktober opengaan.