De overleden persoon die vrijdag is aangetroffen in de sloot langs het Veldhuizenpad is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Alphen.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak duurde enkele dagen vanwege een sectie op het lichaam. Hoe de persoon in het water is gekomen, wil de politie niet zeggen vanwege de privacy.

Voorbijgangers troffen het lichaam aan op vrijdagochtend 4 september. Het lichaam lag in de sloot bij het Veldhuizenpad langs de N207. Hulpdiensten, inclusief duikteam, waren snel ter plaatse. Toen zij het lichaam uit het water haalden, bleek de persoon al overleden.

Het fietspad werd die dag afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen.