Een wielrenner is dinsdagavond aangereden door een automobiliste bij de kruising van de Kalkovenweg met de IJzerweg in Alphen aan den Rijn, laat de politie weten in gesprek met NU.nl.

De fietser liep hierbij lichte verwondingen op.

Correctie: Bij een eerdere versie van dit artikel door onze nieuwspartner Alphens.nl stond vermeld dat de automobiliste was doorgereden na het ongeval. Dit is volgens een woordvoerder van de politie niet het geval. Ook is er niet, zoals eerder vermeld, een helikopter ingezet om haar te zoeken.