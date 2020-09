De vestiging van een Nationaal Popmuseum in het Oude Raadhuis aan het Burgemeester Visserpark in Alphen aan den Rijn is definitief van de baan. Door initiatiefnemer RockArt en de gemeente zijn hierover de afgelopen jaren intensieve besprekingen gevoerd.

Uit het haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging blijkt dat de exploitatie van een museum in het Oude Raadhuis een flinke investering van de gemeente vraagt. Daarmee voldoet het project niet aan de kaders die het college vooraf stelde.

Overleg met de directie van popmuseum RockArt leidde begin augustus tot een gezamenlijk besluit om van de vestiging af te zien.

Bovendien zijn museale inkomsten en horeca-inkomsten door de coronacrisis zeer onzeker geworden. Zowel de gemeente als RockArt vinden het risico te groot.