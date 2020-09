De gedetineerden van Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn werken acht weken mee aan een project van Dutch Cell Dogs. Daarbij trainen ze asielhonden met het doel er gezinshonden van te maken.

De trainingen worden nu weer hervat nadat er vanwege de coronacrisis een tijdje geen trainen werden gegeven. De kennismaking tussen de gedetineerden en de asielhonden vond eind augustus plaats.

"Acht weken lang trainen gedetineerden asielhonden op weg naar een betere toekomst voor beide partijen. We zijn trots dat we onderdeel zijn van dit mooie project, want iedereen verdient een tweede kans", aldus PI Alphen aan den Rijn.

Tijdens de trainingen helpen gedetineerden het gedrag van de asielhonden te veranderen. Zo kunnen de asielhonden uiteindelijk terechtkomen bij nieuwe baasjes. Volgens Dutch Cell Dogs zorgt het er ook voor dat gedetineerden een positieve kijk op het leven krijgen. Inmiddels zijn al ruim achthonderd honden getraind door gedetineerden.