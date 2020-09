Theater Castellum is niet brandveilig, bleek afgelopen zomer tijdens verbouwingswerkzaamheden. Daarom wordt het plafond van het theater gecontroleerd. Deze controle duurt ongeveer drie weken.

Toen plafondplaten werden verwijderd, werd zichtbaar dat het plafond niet aan de veiligheidseisen voldoet. Inmiddels is het duidelijk dat het om fouten tijdens de bouw van het theater gaat.

Er ontbreekt een coating, er ontbreken tussenplaten en in de leidingkokers ontbreken tussenstops. Daardoor kan een eventuele brand zich via het plafond snel door het gebouw verspreiden.

Na de controle zullen alle ontbrekende veiligheidsvoorzieningen alsnog moeten worden aangebracht. Omdat nog niet duidelijk is hoe groot de omvang van de bouwfouten is, is ook niet bekend hoe lang het herstel gaat duren.

Het is wel zeker dat het theater niet op de geplande datum, 15 oktober, open zal gaan en dat er voorstellingen worden afgezegd.