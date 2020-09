Een auto die zondag was gestolen in Alphen aan den Rijn is in de avond klemgereden in IJmuiden. De politie Haarlemmermeer heeft de auto gestopt.

De politie Haarlemmermeer kreeg van het Operationeel Centrum een melding dat er een gestolen voertuig over de A4 reed. Meerdere eenheden werden opgeroepen om het voertuig te onderscheppen.

De auto reed inmiddels op de A9. Agenten die de auto hadden zien rijden, gaven de positie door. Vervolgens sloten meerdere eenheden aan om het voertuig van de weg te kunnen halen. Uiteindelijk lukte dit op de Parkweg in IJmuiden, waar de gestolen auto zonder schade klemgereden kon worden.

De politie heeft de bestuurder aangehouden voor heling. De recherche handelt de zaak verder af.