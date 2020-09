Vier locaties van kinderopvangorganisatie Junis in Alphen aan den Rijn zijn deze week gesloten, omdat twee medewerkers positief zijn getest op het coronavirus. Acht andere medewerkers zitten thuis in quarantaine, meldt een woordvoerder van Junis maandag.

Het gaat om kindcentrum Atlantis, Backpackers, Het Eiland en De Pioniers. "Het is heel vervelend en we betreuren de situatie, maar helaas is dit noodzakelijk", aldus de woordvoerder.

"De acht medewerkers in thuisquarantaine zijn collega's van de besmette medewerkers. Gelukkig zijn er vooralsnog geen kinderen besmet", zegt ze. Pas als de besmette medewerkers 24 uur klachtenvrij zijn, mogen zij weer komen werken.

De vier locaties zijn uit voorzorg gesloten. "We willen niet dat het virus zich verder verspreidt, maar er zit ook een organisatorisch aspect aan. Doordat we nu zoveel medewerkers niet kunnen inzetten, krijgen we de bezetting niet rond."

De ouders van wie de kinderen nauw contact hebben gehad met de besmette medewerkers zijn op de hoogte gesteld. De GGD heeft hen van advies voorzien. Volgens de GGD hoeven ouders van de rest van de kinderen geen extra maatregelen te treffen.

Wel vraagt Junis de ouders om hun kinderen nauwlettend in de gaten te houden. Als zij klachten hebben die kunnen duiden op het coronavirus, moeten zij thuisblijven en getest worden. Dat geldt ook voor de ouders zelf.