Voorbijgangers hebben vrijdag rond 9.10 uur een lichaam aangetroffen in de sloot langs het Veldhuizenpad tussen Alphen aan den Rijn en Ter Aar. Brandweerduikers hebben het lichaam uit het water gehaald, maar de persoon bleek al te zijn overleden.

Hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.

Het fietspad tussen de Zegerbrug en het Windepad is dicht.