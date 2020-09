De N11 is dit weekend in verband met werkzaamheden in de richting van Leiden afgesloten. De weg wordt vrijdagavond om 21.00 uur afgesloten en blijft tot maandag 5.00 uur dicht.

De weg is afgesloten tussen de aansluiting met de Goudse Schouw en de Burgemeester Smeetsweg in de richting van Leiden. De N11 blijft in de richting van Bodegraven toegankelijk voor weggebruikers.

De werkzaamheden bestaan uit de vervanging van asfalt, het aanbrengen van voegovergangen en de reparatie van viaducten.

Verkeer vanuit Alphen aan den Rijn wordt via de N207 en N446 omgeleid naar de A4 en via de N207 naar de A12 en N209. Verkeer vanuit Bodegraven, Woerden en Utrecht wordt vanaf de A12 via het Prins Clausplein omgeleid naar de A4.

Weggebruikers moeten vanwege de omleidingen rekening houden met een extra reistijd van een kwartier tot een half uur. Borden en informatiepanelen langs de weg markeren de omleidingsroutes.