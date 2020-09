De nieuwe parkeergarage Aarhof in Alphen aan den Rijn gaat zaterdag om 8.00 uur open.

De parkeergarage is bereikbaar via de hoofdingang aan De Vest. De garage heeft ongeveer 330 parkeerplaatsen. Daarnaast is er in het gebouw een fietsenstalling met plek voor rond de driehonderd fietsen.

Tijdens openingstijden van winkelcentrum De Aarhof kunnen de liften worden gebruikt om vanuit het winkelcentrum in de parkeergarage te komen.

ParkeerService beheert de nieuwe parkeergarage voor de gemeente Alphen aan den Rijn.