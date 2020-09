Bij een paard van de manege Hippisch Centrum Zeegersloot in Alphen aan den Rijn is de besmettelijke paardenziekte droes geconstateerd. Dat meldt de manege in een bericht op Facebook.

Het gaat vooralsnog om één paard dat bij de manege op stal staat. Om verspreiding te voorkomen neemt de manege maatregelen.

"Het betreffende paard staat al een aantal dagen in quarantaine en wij hopen dat er geen verdere besmetting heeft plaats gevonden", aldus de manege. De besmettelijke paardenziekte werd in 2015 bij meerdere paarden in de manege vastgesteld.

Om verdere besmettingen te voorkomen vragen ze bezoekers van de manege om alleen het paard te aaien waarop gereden wordt en om contact tussen paarden onderling te vermijden.

Iedereen die ook op een andere stal komt, wordt verzocht om te douchen, om te kleden en te ontsmetten voordat ze met een ander paard in contact komt. Volgens de manege komen er nog meer richtlijnen.

De besmettelijke paardenziekte veroorzaakt bij paarden onder meer ontstekingen in de lymfeknopen, koorts en neusuitvloeiing.