De politie heeft woensdagavond een jongen aangehouden in Alphen aan den Rijn nadat een groep jongeren een auto had beschadigd op de Bezembinder. Ook zijn er boetes uitgedeeld voor hinderlijk gedrag.

Bij de politie kwam een melding binnen over een groep jongeren die een auto had beschadigd. Even later reden de jongeren luid schreeuwend en scheldend over de Kalkhovenweg.

Na het horen van getuigen, troffen de agenten een groep jongeren aan in het Weteringpark. Een van de jongens bekende en werd aangehouden op verdenking van vernieling.

Niet veel later reden de vrienden van de aangehouden jongen op hun fiets en brommers over de Kalkhovenweg. Doordat ze dit luid schreeuwend en scheldend deden, wekten ze veel ergernis op bij passanten en de politie.

De politie heeft weten te achterhalen om welke jongens het ging en heeft hen boetes gegeven voor hinderlijk gedrag.