De nieuwe bibliotheek aan de Aarkade in Alphen aan den Rijn wordt zaterdag 26 september officieel geopend. Bezoekers kunnen vanaf maandag 28 september weer boeken lenen.

Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan het interieur van de bibliotheek in het centrum van Alphen.

"In de nieuwe locatie hebben we in het interieurontwerp veel aandacht besteed aan het creëren van een plek waar iedereen zich welkom voelt en graag verblijft, de huiskamer van Alphen. Daarnaast wordt het een culturele basisvoorziening vanwege de programmering", aldus directeur Hester van Beek.

Het noodgebouw van de bibliotheek op het Aarplein is inmiddels helemaal leeggehaald. De boeken zijn de afgelopen weken verhuisd naar de nieuwe vestiging.