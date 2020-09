De hefbrug Gouwesluis in Alphen aan den Rijn is tot zondag 6 september afgesloten vanwege werkzaamheden. Automobilisten worden omgeleid via de N11. Andere weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, kunnen gebruikmaken van een pontje.

Uit inspectieonderzoek bleek dat er roestplekken op de torens van de Alphense hefbrug aanwezig zijn, maar dat dit voorlopig geen kwaad kan.

De gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden zouden het probleem voor de komende periode moeten oplossen. Pas over een paar jaar is er groot onderhoud aan de hefbrug gepland, waarbij de roestplekken aangepakt kunnen worden.

Tijdens de werkzaamheden tot 6 september is de hefbrug niet toegankelijk voor automobilisten. Fietsers en voetgangers kunnen tussen 9.00 en 19.00 uur gebruikmaken van een pontje. Buiten deze tijden kunnen fietsers en voetgangers gewoon over de hefbrug.