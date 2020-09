Een auto is vrijdagavond in de Oude Rijn bij de Kortsteekterweg in Alphen aan den Rijn beland. De automobilist kwam met de schrik vrij.

De auto reed rond 23.30 uur vanaf een braakliggend terrein de Oude Rijn in. De bestuurder kon zelfstandig uit de auto komen en is door omstanders uit het water getrokken.

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder onderzocht, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Met behulp van een dreg (een werphaak) werd de auto na enige tijd gevonden. Met de kraan van de bergingswagen is de auto uit het water gehaald.

Wat de exacte oorzaak van het ongeval is, is niet bekend.