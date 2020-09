De kermis van Alphen aan den Rijn gaat dit jaar ondanks de coronamaatregelen door, maakt de gemeente vrijdag bekend.

Het besluit leidt tot grote opluchting bij de Alphense kermisexploitanten die al maanden niet aan het werk kunnen doordat kermissen niet waren toegestaan.

Nu ligt de keuze om een kermis door te laten gaan bij gemeenten. "Veel gemeenten durven het niet aan, dus we zijn erg blij dat de burgemeester en wethouders van Alphen de inwoners dit plezier wel gunnen. Het college heeft echt zijn nek uitgestoken om dit mogelijk te maken, en dat verdient een compliment", vertelt Tommy Boesveld, die al jaren de kermis in Alphen regelt.

Wel moeten de kermisexploitanten ervoor zorgen dat de coronamaatregelen in acht worden genomen. Zo worden er dranghekken om de kermis heen geplaatst, worden er aparte in- en uitgangen gebruikt en komt er een systeem dat aangeeft hoe druk het is op het terrein.

'Minderjarigen hoeven geen afstand te houden'

Ook worden de coronamaatregelen over het gehele terrein aan de bezoekers gecommuniceerd met grote borden. Bovendien zullen er servicemedewerkers over het terrein rondlopen om te controleren of de coronaregels nageleefd worden. Er geldt geen mondkapjesplicht op de kermis.

Tot slot wordt er bij het naleven van de coronamaatregelen onderscheid gemaakt tussen minderjarigen en mensen die ouder dan achttien jaar oud zijn. Minderjarigen krijgen een bandje om hun pols en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

De kermis staat van vrijdag 11 tot en met woensdag 16 september in Alphen aan den Rijn.