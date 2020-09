Het pand van Parkvilla aan de Cornelis Geellaan in Alphen aan de Rijn wordt opgeknapt. Parkvilla kampt al langer met achterstallig onderhoud en nu de financiën van ongeveer 300.000 euro rond zijn, kunnen de werkzaamheden beginnen.

Het pand kampte met een lekkend dak, rottend houtwerk en afgebladderde verf. Zowel aan de buiten- als binnenkant moet er van alles gebeuren om de huisvesting veilig te stellen.

Omdat vanwege de kosten niet alles in één keer aangepakt kan worden, is er gekeken naar wat het meest noodzakelijk was. Zo wordt het pand eerst waterdicht gemaakt en het enkel glas in de foyer vervangen door dubbelglas.

Aan de binnenkant wordt de elektrische installatie gerepareerd, de verwarming nagekeken, de muren geverfd en verstoppingen in het riool verholpen. Aan de buitenkant wordt er geschilderd, het houtrot bij de goten en kozijnen verholpen en gezorgd voor goede een ventilatie. Daarnaast krijgt het dak- en gootwerk (inclusief dakkapel) een opknapbeurt. Ook lekkages en schimmels zullen na de renovatie verholpen zijn.

Rondkrijgen van de financiën

In totaal was er iets minder dan 300.000 euro nodig om de werkzaamheden uit te voeren. "De gemeente gaf al snel aan dat het een deel wilde bekostigen voor de isolatie en duurzaamheid van het gebouw", zegt Winfried Ponsioen, voorzitter van Stichting Beheer Parkvilla. "De opgave was om de rest van het geld bij elkaar te verzamelen."



Een groot deel van de bijdragen is door Fonds Alphen, Stichting Bon Coeur en Stichting Rijnkade 1630 bij elkaar gezameld. "Dat hebben we aangevuld met activiteiten die we hebben georganiseerd om geld in te zamelen en eigen middelen."

Als alle werkzaamheden volgens plan verlopen, is de renovatie van pand in november afgerond.