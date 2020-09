Er is sprake van een babyboom bij de regenbooglori's in Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Dit seizoen zijn er wel vijftig regenbooglori's uit het ei gekropen.

Tien van de jonge vogels verhuizen binnenkort naar een dierentuin in de buurt van Parijs. De andere jonge lori's blijven op de Lori Landing in Avifauna.

De dieren in Vogelpark Avifauna zijn sinds half augustus weer te bezoeken. Vanwege de coronamaatregelen was een deel van het park langer gesloten. Inmiddels kunnen bezoekers de lori's weer voeren met nectar.