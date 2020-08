Hoewel de trainers van Bezemer Fitness in Alphen aan den Rijn niet besmet zijn met het coronavirus, neemt de sportschool extra maatregelen na een coronabesmetting onder het personeel.

De sportschool heeft maandag laten weten dat een van de personal trainers positief was getest op het coronavirus. De sportschool kon openblijven omdat er geen sprake was geweest van nauw contact en er altijd 1,5 meter afstand is gehouden.

De andere trainers blijken niet besmet met het virus, maar de sportschool neemt toch extra maatregelen.

Zo is het voor en na de afspraak bij de sportschool de bedoeling dat de handen worden gereinigd. Als de trainer een oefening voordoet, moet het apparaat daarna worden schoongemaakt. De trainer zal een mondkapje dragen als iemand van dichtbij moet worden geholpen.

Ook letten trainers erop dat de sporters een handdoek bij zich hebben en na gebruik van een apparaat hun handen reinigen met de flesjes op de apparaten. Ook voor de groepslessen geldt dat iedereen bij binnenkomst de handen moet reinigen.

Uiteraard wordt benadrukt dat je bij klachten thuis moet blijven.