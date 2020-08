De politie heeft dinsdagmiddag twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats van 40 en 48 jaar aangehouden in het centrum van Alphen aan den Rijn omdat ze ruim 50 gram harddrugs bij zich hadden.

Volgens de politie gedroeg het duo zich vreemd in de buurt van winkelcentrum De Aarhof en de Van Mandersloostraat. Toen agenten hen controleerden, bleken ze in totaal ruim 50 gram harddrugs bij zich te dragen, verdeeld in meerdere zakjes.

Daarop werden ze aangehouden op verdenking van bezit en handel van verdovende middelen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.